بيع 800 ألف تذكرة لكأس العالم 2022 بقطر

انتهت مرحلة المبيعات الأولى لتذاكر كأس العالم قطر 2022، بعد أن اشترى مشجعون من جميع أنحاء العالم أكثر من 800 ألف تذكرة تذكرة لحضور مباريات أعظم حدث في اللعبة.

وشهدت المرحلة الماضية من بيع التذاكر ، إقبال كبير خاصة من قطر والولايات المتحدة وإنجلترا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة وألمانيا والهند والبرازيل والأرجنتين والمملكة العربية السعودية والذي كانوا الدول العشرة الأكثر شراء .

كانت تذاكر المباريات الواحدة - وتذاكر المباراتين الافتتاحية والنهائية - أكثر المنتجات رواجا، رغم أن المشجعين اشتروا عددا لا بأس به من سلسلة تذاكر خاصة بفريق وسلسلة تذاكر أربعة ملاعب، وبلغ عدد المبيعات الإجمالي 804.186 تذكرة بعد أن ضمن أصحابها مقاعدهم في استادات قطر أواخر السنة الجارية.

ستتاح فرصة أخرى للمشجعين الذين لم يسعفهم الحظ في مرحلة المبيعات الأولى للتقدم بطلباتهم من أجل الحصول على التذاكر الأكثر رواجا خلال فترة مبيعات جديدة ، والتي ستنطلق على موقع FIFA.com/ticketsالثلاثاء 5 أبريل.

بعد ظهور الرؤية بشان أغلب المنتخبات المتأهلة للبطولة، فإن القرعة النهائية المرتقبة لكأس العالم FIFAقطر 2022 والتي ستقام بعد غد الجمعة ستحدد المجموعات، وسيتمكن المشجعون حينها من معرفة أين ومتى يلعب منتخبهم المفضل قبل تقدمهم بطلبات الحصول على تذاكر مرحلة المبيعات الثانية.