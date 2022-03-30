ياسمين صبري: القبول من الله فلا تغير نفسك لأجل أحد

نشرت الفنانة ياسمين صبري تعليقا عبر حسبها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث توجه رسالة إلى متابعيها وخاصة الشخصيات التي تغير من نفسها من أجل أي شخص.

وقالت ياسمين صبري : “القبول من الله.. فلا تغير من شأنك من أجل أحد”.

وحرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت ياسمين صبري في الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام مكشوفة، من القماش الستان الذي دمج بين اللون الأخضر والأزرق.

وحمل فستان ياسمين صبري في أحدث ظهور لها توقيع دار الأزياء العالمية Alberta Ferretti، وبلغ سعر التصميم 1730 يورو، أي ما يقرب من 35 ألف جنيه مصري.

وأكملت ياسمين صبري إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي حملت توقيع cartier، ونسقت مع إطلالتها حقيبة صغيرة الحجم من دار الأزياء العالمية ديور.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة للغاية.