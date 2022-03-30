موعد قرعة كأس العالم 2022 بقطر والقنوات الناقلة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، موعد إقامة قرعة دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022.

ومن المنتظر، أن تقام قرعة المونديال، في السادسة من مساء يوم الجمعة القادم الموافق الأول من أبريل المقبل، في مركز المؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة وسيتم إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم 2022، في شهر نوفمبر القادم بدولة قطر، وستشهد مشاركة 32 منتخب من قارات العالم المختلفة.

وفقد منتخب مصر فرصة التأهل إلى بطولة كأس العالم 2022، بعدما خسر مساء أمس أمام المنتخب السنغالي بركلات الترجيح.



وانتهى الوقت الأصلي، بفوز السنغال بهدف نظيف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة، ولعب الفريقين شوطين إضافيين انتهى بنفي النتيجة، قبل أن يلجأ الفريقين إلى ركلات ترجيح لحسم المتأهل إلى مونديال قطر.

وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح كلا من عمرو السولية ، وأهدر للفراعنة محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد، فيما سجل لمنتخب السنغال اسماعيلا سار وبامبا ديانج وساديو ماني وأهدر من لاعبي أسود التيرانجا كاليدو كوليبالي وساليو سيس.