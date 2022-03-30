هشام حنفي: التحكيم لم يحمنا.. ولاعبو المنتخب تعرضوا لـ إرهاب في السنغال

قال هشام حنفي لاعب منتخب مصر السابق، تعليقا على هزيمة منتخب مصر من السنغال في تصفيات كأس العالم، إن لاعبي منتخب مصر تعرضوا لـ جو إرهاب في مباراة السنغال .



وأضاف هشام حنفي في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" ماحدث من مضايقات لمنتخب مصر بالأمس في السنغال أمر تعودنا عليه في أي مشاركة لمنتخب مصر في البطولات الإفريقية ".



وتابع هشام حنفي :" جماهير السنغال تسببوا في حالة من التوتر الكبير للاعبي منتخب مصر نتيجة رمي الزجاجات وتوجيه الليزر في وجوه لاعبي منتخب مصر ".

واكلم هشام حنفي :" الليزر يؤثر على رؤية لاعبي المنتخب بشكل كبير يعيق الرؤية ".

ولفت هشام حنفي:" التحكيم لم يحمي لاعبي منتخب مصر وكان هناك طرد مستحق للاعب السنغال ولكن لم يحدث ".