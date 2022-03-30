بعد رفض الدعوى.. أبنة رشوان توفيق لـ شقيقتها: حضن أبوكي مفتوح يا أية.. فيديو

علقت الإعلامية هبة رشوان توفيق، ابنة الفنان رشوان توفيق، على رفض دعوى أية رشوان توفيق ضد والدها بسبب بيع فيلا في أكتوبر؟

وقالت هبة رشوان توفيق في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" كلنا عملنا توكيلات عامة لوالدي لاني يتصرف في ماله كما يريد ".

وأضافت هبة رشوان توفيق:" المال مال أبونا ولم يكن مالنا وكنا نتصرف في الأموال بعد الطلب منه أدبيا، وكل القضايا اللي رفعتها أية تم رفضها ".

وتابعت هبة رشوان توفيق:" أوجه رسالة لشقيقتي أية « البيت مفتوح وحضن ابوكي مفتوح وكل اللى عايزاه موجود بما يضمن لكي مستقبلك إنتي»".

ومن جانبه قال الفنان رشوان توفيق في المداخلة الهاتفية:" كفاحي طوال السنوات الماضية كان لتأمين مستقبل أبنائي ".

