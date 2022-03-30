عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد رفض الدعوى.. أبنة رشوان توفيق لـ شقيقتها: حضن أبوكي مفتوح يا أية.. فيديو

رشوان توفيق
رشوان توفيق

 علقت الإعلامية هبة رشوان توفيق، ابنة الفنان رشوان توفيق،  على رفض دعوى أية رشوان توفيق ضد والدها بسبب بيع فيلا في أكتوبر؟

 

وقالت  هبة رشوان توفيق في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" كلنا عملنا توكيلات عامة لوالدي لاني يتصرف في ماله كما يريد ". 

 

وأضافت هبة رشوان توفيق:" المال مال أبونا ولم يكن مالنا وكنا نتصرف في الأموال بعد الطلب منه أدبيا، وكل القضايا اللي رفعتها أية تم رفضها ".

 

وتابعت هبة رشوان توفيق:" أوجه رسالة لشقيقتي أية « البيت مفتوح وحضن ابوكي مفتوح وكل اللى عايزاه موجود بما يضمن لكي مستقبلك إنتي»".

 

 ومن جانبه قال الفنان رشوان توفيق في المداخلة الهاتفية:" كفاحي طوال السنوات الماضية كان لتأمين  مستقبل أبنائي ".
 

رشوان توفيق ابنة رشوان توفيق دعوى اخبار التوك شو هبة رشوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وديعة السعودية.. تراجع جماعي لـ أسعار الدولار في مصر بكافة البنوك

أفضل جيل.. محمد صلاح: الجميع قدم أقصي ما عنده

طلبات ابنها كثيرة.. نص شهادة مدير مكتب هالة زايد في رشوة الصحة

مصدر بـ فودافون يوضح موقف بعض المشاكل فى الخدمة

بسبب الكلاب.. السلطات الأمريكية تصدر تحذيرا عاجلا من فيروس جديد مُعدٍ

استعدادا لعرضه في رمضان.. طرح برومو مسلسل الاختيار ٣ |شاهد

شطة يكشف العقوبات المنتظرة على السنغال عقب أحداث مباراة مصر

تفاصيل برنامج رامز جلال وقائمة الضحايا من أهل الفن والرياضة.. خاص بالصور

ترشيحاتنا

ياقوت: بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري 8 مايو 2022 |فيديو

هل ينخفض سعر الدولار والسلع بعد وديعة السعودية لمصر؟.. خطة النواب تجيب

الرئيس السيسي وزيلينسكي يتباحثان هاتفيًا مستجدات الأزمة الأوكرانية

تجاوزت 1340 دولارا.. ارتفاع كبير في أسعار الغاز بـ أوروبا

التنمية المحلية: سوبر ماركت محطات البنزين لا ينطبق عليه مواعيد الغلق |فيديو

مسجلا 113.45 دولار.. ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت الأمريكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

رئيس الوزراء :تضافر جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة وعروض مميزة للمواطنين

السيدة انتصار السيسي: تحية فخر للهلال الأحمر وإسهاماته الفعالة مع أجهزة الدولة

انتهاء تصوير فيلم فضل ونعمة لـ هند صبري وماجد الكدواني.. صور

فيديو

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

التعليم تنفي تطبيق نظام التحسين بـ الثانوية العامة 2022 .. فيديوجراف

أكثر من 35 عملا دراميا.. أبرز مسلسلات رمضان لعام 2022.. تعرف عليها

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ