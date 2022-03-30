مطروح تستعد لتوريد القمح من المزارعين بصومعة الغلال

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أهمية الإعلان عن التيسيرات التى تقدمها الدولة مع منح حافز لتوريد اردب ونقل القمح ٦٥ جنيها للمزارعين.



جاء ذلك خلال اجتماع محافظ مطروح اليوم الأربعاء لمناقشة إجراءات توريد القمح لصومعة المحافظة بقرية الشمامة بمدينة الحمام، بسعة ٤٥ ألف طن ، والوقوف على مساحة الأراضي المزروعة بالقمح بالمحافظة والتى تقدر بمساحة ١٢٤١٥ فدانا مروية بقري بنجر الحمام بالإضافة إلى ٦ آلاف فدان تابعة للجمعيات الزراعية بالحمام والعلمين.

وأكد أهمية لقاء جميع رؤساء الجمعيات الزراعية لتوضيح أهمية تجميع القمح والاستفادة التى ستعود على المواطن وتوفير رغيف الخبز ومسئولية الجمعية عن توريد القمح للصومعة بحد أدنى ١٢ اردب للفدان، مع توقيع توريد ٢٢ الف طن ،وزيادة عدد لجان الاستلام بالصومعة للتيسير على الموردين، مع توعية المواطنين بعدم التسرع في الحصاد حفاظا على محزون القمح من الرطوبة، مع توعية المزارعين خارج منطقة بنجر الحمام.

وشدد على احكام المتابعة و منع خروج الاقماح والسيطرة على منافذ وبوابات المحافظة مع عمل تصريح لخط سير سيارة نقل القمح ،واهمية توعية المزارعين بالتيسيرات التى تقدمها الدولة مع الالتزام بتوريد الكميات لوزارة التموين.

وأوضح أن ذلك ياتى بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين امس الثلاثاء بأهمية الحفاظ على ناتج محصول القمح هذا العام واهمية تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح باعتبارها أمنا قوميا وتحسبا للأحداث والمتغيرات العالمية مع ارتفاع الأسعار بالدولار.



حضر الاجتماع العميد حاتم السبع السكرتير المساعد والمحاسب حسن الشيبانى مدير عام مديرية التموين، والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة بمطروح والمهندس جمعة محمد على مدير عام الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومدير إدارة الرقابة التموينية ،والمهندس منصور محمد مراقب عام التنمية بمطروح وزكريا غنيم مدير الرقابة التموينية بمطروح.