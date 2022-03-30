أحمد موسى: كواليس وأسرار تعرض لأول مرة خلال الاختيار 3

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجزء الثالث من مسلسل الاختيار، سيكون حكاية، مؤكدا أن الجزأين الأول والثاني “كسروا الدنيا”.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن الجزء الثالث سيكون به القرار، وما حدث فى يوم 3-7.

ولفت إلى أن كواليس وأسرار ستعرض لأول مرة خلال الجزء الثالث من مسلسل الاختيار، وسيكون هناك كشف لـ اسرار حقيقية.

وأشار إلى أن ما يتم هو شيء للتاريخ، وسيكون لـ أجيال و أجيال مقبلة، والجميع سيعرف ماذا حدث، وما كان سيحدث لولا تدخل رجال الدولة المصرية.

طرح البرومو الدعائي للجزء الثالث من مسلسل الاختيار 3، عبر الصفحة الرسمية للمسلسل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر في البرومو كل من الفنان أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وخالد الصاوي، وأحمد السقا، وأمير المصري، ومحمود البزاوي.

كما شهد ظهور الفنان القدير عبد العزيز مخيون بدور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

أبطال مسلسل الاختيار 3

“الاختيار 3”، بطولة كل من الفنان أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

يذكر أن الفنان هشام إسماعيل، كشف عن كواليس دوره في مسلسل "الاختيار 3"، موضحًا أنه يلعب دور قيادي في جماعة إرهابية، واصفًا الأمر بأن "ده حظي" لأنه ممثل ويجب أن يقدم أدوار الخير والشر.

قال إسماعيل خلال حواره إلى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، إنه يعمل ويذاكر الشخصية التي يلعبها سواء كانت معروفة أو غير معروفة من الجانب الإنساني، ويبحث عن طريقة التكلم وسبب التفكير وأحلامه وهذا تقمص مطلوب للشخصية التي يؤديها.