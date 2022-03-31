عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما حكم تأخير إخراج الزكاة عن موعدها ؟ .. الإفتاء تجيب

زكاة المال
زكاة المال

ما حكم تأخير إخراج الزكاة عن موعدها ؟ .. سؤال ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية، قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم إذا توفرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.

وأضاف «عويضة» أنه يجوز تأخير الزكاة لمدة عام ولا يزيد كأن يكون صاحب المال منتظرًا مناسبة ما لتوزيع الزكاة على فقراء جيرانه، أو أنه يخصص شهرية لهؤلاء الفقراء على مدار العام.

وأشار إلى أنه يجوز تأخير الزكاة إذا كان الفقير مسافرًا، وينبغى عزل أموال الزكاة عن الأخرى، ويوصى الرجل أبناءه بإعطائها إلى الفقير بعد عودته.
 

أيهما أفضل.. إخراج الزكاة لعدد كبير بمبلغ قليل أم العكس؟ دار الإفتاء ترد

حكم إخراج زكاة المال في شكل إفطارٍ للصائمين.. الإفتاء تجيب


هل يجوز إخراج الزكاة بالتقسيط

قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الزكاة تجب على المال إذا بلغ النصاب وهو يُعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يمر عليه -الحول- أي عام هجري، منوهًا بأنه في هذه الحالة يتم إخراج زكاة عنه بمقدار 2.5 %.

وأضاف «شلبي»، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز توزيع زكاة المال على مدار العام أم يجب إخراجها دفعة واحدة؟»، أن هذا بلغ المال هذا النصاب ومر عليه عام فيجب إخراج الزكاة لأنها في هذه الحالة تكون دينًا على الإنسان.

وأوضح أن هذا شأن كل دين واجب ينبغي التعجيل بأدائه، ومن هنا قال جمهور الفقهاء بجواز تعجيل إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها.

جدير بالذكر أنه يجوز إخراج الزكاة على دفعات قبل مرور الحول -أي عام هجري- فمثلًا رجل حوله في رمضان، وأراد أن يدفع الزكاة بأقساط، فلما يأتي رمضان ينبغي أن يكون قد وفى وسدد جميع المبلغ، أما أن يقسطها بعد رمضان فلا يجوز، فبقدوم رمضان يصبح المال ليس ملكًا له، وينبغي أن يخرجه لمستحقيه امتثالًا لأمر الله عز وجل.

حكم تأخير اخراج الزكاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن احتمالية إعادة مباراة مصر والسنغال | فيديو

طلبات ابنها كثيرة.. نص شهادة مدير مكتب هالة زايد في رشوة الصحة

الجرام يلامس الألف جنيه| أسعار الذهب اليوم الخميس 31-3-2022

العمر مش مضمون.. شاب بورسعيدي يتوقع وفاته قبلها بشهور: ادعولي ومتدفنونيش بالليل

مصدر بـ فودافون يوضح موقف بعض المشاكل فى الخدمة

أفضل جيل.. محمد صلاح: الجميع قدم أقصي ما عنده

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

معييش فلوس..مني عراقي باكية :"والدي توفي ومعرفتش أعمله عزاء"

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا | توقف تطبيق "فيسبوك ماسنجر" في مصر وعدد من الدول.. سرقة عملات مشفرة قيمتها 600 مليون دولار من لعبة شطرنج شهيرة

أخبار العالم| قيس سعيد يحل البرلمان وروسيا تعلن وقف إطلاق النار في ماريوبول

الأرصاد: مع بداية شهر رمضان سترتفع الحرارة حوالي 4 درجات.. فيديو

دراما رمضان 2022.. مسلسل العائدون يتناول خطة إعادة تدوير الإرهاب

موسيمانى يرفض رحيل محمود متولى عن الأهلي

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانة وبلوجر شهيرة تعثر على عمل سفلي باسمها في المقابر .. تفاصيل

حقيبة مشتبه بها داخل صالة مطار مرسى مطروح| تجربة طوارئ

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

رئيس الوزراء :تضافر جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة وعروض مميزة للمواطنين

فيديو

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

التعليم تنفي تطبيق نظام التحسين بـ الثانوية العامة 2022 .. فيديوجراف

أكثر من 35 عملا دراميا.. أبرز مسلسلات رمضان لعام 2022.. تعرف عليها

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ