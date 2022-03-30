بـ 200 جنيه.. مصر الخير: كرتونة الخير وزنها 12 كيلو وتضم السلع الأساسية

قال أحمد علي المدير التنفيذي للبرامج بـ مؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة بها قواعد بيانات للمستحقين يتم تحديثها بشكل مستمر للأولى بالرعاية للحصول على كراتين المواد الغذائية .
وأضاف أحمد علي في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" كرتونة الخير وزنها 12 كيلو بها اغلب المواد الغذائية التي يحتاجها المواطن".
وتابع أحمد علي:" كرتونة الخير تتكون من أرز ومكرونة وسكر وشعرية وسمن وبلح ولسان عصفور ومصدر بروتين ".
وأكمل أحمد علي:" نراعي الجودة والتركيبة الغذائية المتكاملة كي تصل كرتونة الخير للمستحقين وبها كافة العناصر الغذائية الأساسية".
ولفت احمد علي:" يمكن للمتبرعين التبرع بـ الكرتونة 200 جنيه، و يستطيع المتبرع أن يستلم الكرتونة ويقوم بتوزيعها بمعرفته ".