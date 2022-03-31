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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام حسني: الدراسات على لقاح كورونا بدأت منذ بداية ظهور سلالة سارس

صدى البلد

حل الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ضيفا على قناة etc للحديث عن مستجدات فيروس كورونا .

ويستعرض صدى البلد في التقرير التالي أبرز تصريحات الدكتور حسام حسني والتي جاءت كالتالي : 

 

حسام حسني : يكشف تفاصيل توحيد الزمالة المصرية تحت مسمى البورد

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة،  أن الإصابة بمتحور اميكرون يحمي من الإصابة بمتحور دالتا أو بيتا أو جاما وأن متحور p21 هو جزء من اوميكرون ونسبة الإصابة به أعلى. 
 



 

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: الدراسات على لقاح كورونا بدأت قبل ظهوره

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن الدراسات على لقاح فيروس كورونا بدأت منذ بداية ظهور سلالة سارس لكن عدم انتشار الفيروس في البداية هو السبب في تباطؤ الدراسات ولكن بعد ظهور كوفيد١٩ بدأت الدراسات تسرع في إنتاج اللقاح.
 


 

رئيس "مكافحة كورونا": 4 ضوابط للحماية من الفيروس في رمضان
 

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، عن وصول معدل الإصابات بفيروس كورونا حول مستوى العالم لنصف مليار حالة.
 

 

حسام حسني: وعي المصريين كلمة السر وراء السيطرة على فيروس كورونا

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، عن الأسباب الحقيقية وراء كل سيطرة مصر علي فيروس كورونا، قائلا" كلمة السر في سيطرة البلاد  على كورونا بسبب وعي المصريين، ومش هصدق أي حد يقول غير كده".

 

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