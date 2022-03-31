جمال علام: وائل جمعة رحل لظروف أسرية

أكد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، أن وائل جمعة اعتذر عن منصب مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بسبب ظروف أسرية.

وقال علام فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "ten": "وائل جمعة ابلغني أنه سيعلن رحيله لظروف أسرية وهذا قراره واحترمه".

وعن مصير كروش: "لم نتحدث أو نناقش في مجلس الإدارة مصير كيروش، عندما نجتمع سنتخذ القرار بالأغلبية ونعلنه".

أول تعليق من محمد صلاح على عدم التأهل لكأس العالم



علق محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، على الخسارة المنتخب أمام السنغال، وعدم التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وتأهل منتخب السنغال إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد تغلبه على منتخب مصر بنتيجة 3- 1 بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب عبدالله واد، في إياب الدور الفاصل من تصفيات المونديال. وكان الوقت الأصلي والإضافي للمباراة انتهى بتقدم السنغال بهدف نظيف، أحرزه بولاي ديا، في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة.



وقال صلاح خلال كلمته مع لاعبي المنتخب في وجود أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه فخور بالتواجد مع هذا الجيل، الجميع قدم أقصي ما عنده.

وأضاف صلاح، :"تحدثت مع اللاعبين وأكدت لهم أنني فخور يتواجدي معهم، بالرغم من مشاركتي مع الجيل القديم مع أبو تريكة ووائل جمعة، ولكن هذا الجيل من أفضل الاجيال في مصر".

وتابع، :"مرة أخري أنا ليا الفخر أن أكون معاكم سواء كنت موجود معاكم أو لا".