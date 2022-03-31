لابد من الدراسة.. حسن المستكاوي أكتب عن التاريخ والكيان وليس للنادي

قال حسن المستكاوي الناقد الرياضي؛ إنه عندما نكتب عن التاريخ لابد من الدراسة الجيدة، لذلك الكيان الذي سيكتب عنه وأنا لا أكتب عن النادي أو عن البطولات ولكن أكتب عن التاريخ في سيرة النادي .

أضاف حسن المستكاوي، في لقاء تلفزيوني على قناة “سي بي سي في برنامج "معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي؛ أن من طلب منه عمل كتاب مئوية الإسماعيلي .

أوضح الناقد الرياضي، أن والده وقف مع النادي الإسماعيلي حتى حصل على بطولة الدوري ؛ مضيفا أن ذهب إلى الإسماعيلية سنة 1967 في سيارة الأهرام ؛ وعندما علم الجمهور بقدومه إنتظروه على الطريق باﻷلاف .

أشار حسن المستكاوي إلى أن هناك أشخاص تحتفظ بمنشورات والده، قائلا “حب الناس نعمة من عند ربنا” ؛ مضيفا أن شريف حمودة صديقا لي وهو من شجعه وجمع له أكثر من 5000 وثيقة بعدما قرر عمل متحف .