الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 111 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 147.14 فدان تقريبا تعادل 618119 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز سمسطا بمحافظة بنى سويف لاستخدامها في إقامة منطقة استثمارية للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعية.

كما أصدر القرار رقم 112 لسنة 2022 بإزالة صفة النفع العام عن مساحة 32.31 فدان تقريبا تعادل 135748 مترا مربعا الكائنة ناحية مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وقرار رقم 113 لسنة 2022 بتخصيص مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات المختلفة.

وقرار رقم 125 لسنة 2022 بمنح وسام الكمال من الطبقة الثانية لبعض السيدات.