روسيا: قصف مستودعات وقود أوكرانية وتدمير 52 آلية عسكرية خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، قصف مستودعات وقود في عدة مدن أوكرانية بصواريخ كروز، وتدمير 52 آلية عسكرية أوكرانية خلال يوم واحد.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الخميس: "دمرت مقاتلاتنا الحربية، خلال الليل 52 منشأة عسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك نظام دفاع جوي من طراز (S-300) ومنظومة (Buk-M1)، ومستودعين للوقود، و38 معقلا ومناطق تركيز من المعدات العسكرية الاوكرانية"، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية الروسية 18 طائرة أوكرانية بدون طيار في الجو خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف البيان أنه "تم تدمير قواعد وقود كبيرة في دنيبروبيتروفسك وليزيتشانسك وتشوغيف ونوفوموسكوفسك، بصواريخ كروز عالية الدقة".

ولفت البيان إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، تم تدمير 124 طائرة أوكرانية و77 مروحية، و 216 نظاما صاروخيا مضادا، و 341 طائرة بدون طيار، و 1815 دبابة ومدرعات قتالية أخرى، و 195 قاذفة صواريخ متعددة ، و 762 مدفعا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، في أحدث تقرير استخباراتي حول الوضع في أوكرانيا، أن القوات الروسية تواصل الاحتفاظ بمواقعها في شرق وغرب العاصمة الأوكرانية كييف.

وكشفت وكالة الاستخبارات البريطانية، التابعة لوزارة الدفاع، عن توقعاتها بقتال عنيف في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف خلال الأيام المقبلة.

وقالت الدفاع البريطانية إن روسيا تواصل قصف محيط تشيرنيهيف الأوكرانية رغم إعلانها تقليص النشاط العسكري هناك.

كما أفادت باستمرار القتال في ماريوبول والقوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على وسط المدينة.