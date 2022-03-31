رامي رضوان مهنئا إيمي سمير غانم بعيد ميلادها: "حامي حمى كلاب العالم"

هنأ الإعلامي رامي رضوان، الفنانة إيمي سمير غانم بعيد ميلادها، ونشر صورة لهما عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق رامي رضوان قائلا: “اللذاذة والشقاوة والحنية والجدعنة❤ملكة برج الحمل😍حامي حمى كلاب العالم 😄.. Happiest Birthday Amyyyyyyyy.. Best wishes sis 😍😍❤❤.. كل سنة وانت طيبه يا إيمي..ربنا يسعدك دايما يا رب".

كما حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، علي تهنئة شقيقتها إيمي بعيد ميلادها، وذلك من خلال صورة نشرتها لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت دنيا سمير غانم : "كل سنة وانت طيبة و حنينة و أخف دم بنت في الدنيا ربنا يسعدك ويقويكي ويخليكي ليا ولكل الناس اللي بتحبك".

وتغيبت الفنانة دنيا سمير غانم عن الماراثون الرمضاني 2022 للعام الثاني على التوالي بعد تأجيل عرض مسلسل “عالم موازي” والذي كان من المفترض طرحه العام الماضي.



ويرجع سبب تأجيل مسلسل عالم موازي بسبب عدم استكمال تصوير مشاهد وحلقات العمل والذي توقف العام الماضي بعد مرض الفنان سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وإصابتهما بفيروس كورونا قبل حلول شهر رمضان الماضي، ووفاتهما عقب ذلك متأثرين بإصابتهما.



وينتمى مسلسل “عالم موازي” إلى نوعية الأعمال ذات الـ 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الكوميديا : دنيا سمير غانم، علي ربيع، الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، الفنان إسلام إبراهيم، الفنانة شيماء سيف.