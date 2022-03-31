حيازة قذائف آر بي جي.. المؤبد لـ متهم في خلية مفرقعات المطرية

قضت الدائرة الثالثة إرهاب، بالسجن المؤبد لمتهم في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم فى القضية رقم 406 لسنة 2021 جنايات المطرية، لحيازتهم مواد مفرقعة وقذائف "آر بى جى" فى القضية المعروفة المعروفة بـ"خلية مفرقعات المطرية".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة ووائل عمران، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.



ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم منها حيازة بندقية آلية و81 طلقة نارية، و4 قذائف "أر بى جى"، وقنبلة دفاعية، و3 قنابل هجومية داخل شقة بمنطقة المطرية.