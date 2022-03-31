طولان يستقر على بديل مروان داوود في إنبي

أجرى مروان داوود الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي جراحة ناجحة لعملية الرباط الصليبي خلال الساعات الماضية بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة .



وتعرض مروان داوود إلى إصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي في الأيام القليلة الماضية خلال مشاركته في المباراة الودية لفريقه أمام المقاولون العرب .



وتعد إصابة داوود بقطع في الرباط الصليبي ضربة موجعة للجهاز الفني لإنبي في ظل الاعتماد على اللاعب بشكل كبير في التشكيل الأساسي للفريق البترولي نتيجة القدرات الفنية والبدنية التي يمتلكها ، وانضمامه إلى منتخب مصر في الفترات الماضية .



واستقر حلمي طولان المدير الفني لإنبي على تجهيز مصطفى دويدار للدفع به خلال الفترة المقبلة في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب مروان داوود والذي تأكد غيابه حتى نهاية الموسم الكروري الجاري .



ويستعد إنبي لمواجهة طلائع الجيش 14 أبريل المقبل في الجولة الـ 14 من منافسات الدوري الممتاز .