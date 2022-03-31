"السر" أغنية عمرو دياب الجديدة في رمضان| شاهد

نشر المصور كريم نور، بوستر أغنية عمرو دياب الجديدة التي حملت اسم “السر”، تمهيداً لطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة في شهر رمضان المبارك ٢٠٢٢.

وكان الفنان عمرو دياب، نشر عدة صور له من حفله الغنائى فى موسم الرياض، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام.

وعلق عمرو دياب “ A perfect ending to a perfect season. Thanks #Riyadh ”.

أحيا الفنان الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا ضخمة على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد سيتي، ضمن فعاليات ختام موسم الرياض.

و صعد عمرو دياب على مسرح أبو بكر سالم وسط تفاعل كبير من الجمهور وقدم عدد من أشهر أغانيه على رأسه انت الحظ، وماله، الأحلى ونص وغيرهم.