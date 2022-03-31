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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"السر" أغنية عمرو دياب الجديدة في رمضان| شاهد

بوستر اغنية السر
بوستر اغنية السر

نشر المصور كريم نور، بوستر أغنية عمرو دياب الجديدة التي حملت اسم “السر”، تمهيداً لطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة في شهر رمضان المبارك ٢٠٢٢.

 

وكان الفنان عمرو دياب، نشر عدة صور له  من حفله الغنائى فى موسم الرياض، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام. 

عمرو دياب يشارك جمهوره بصور له من حفله في موسم الرياض.. شاهد

شاهد.. وصول عمرو دياب إلى مسرح أبو بكر سالم بالرياض

وعلق عمرو دياب “  A perfect ending to a perfect season. Thanks #Riyadh ”.

 

أحيا  الفنان الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا ضخمة على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد سيتي، ضمن فعاليات ختام موسم الرياض. 

 

و صعد عمرو دياب على مسرح أبو بكر سالم وسط تفاعل كبير من الجمهور وقدم عدد من أشهر أغانيه على رأسه انت الحظ، وماله، الأحلى ونص وغيرهم.

عمرو دياب السر رمضان شهر رمضان الرياض موسم الرياض انستجرام أبو بكر سالم

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