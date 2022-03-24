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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. وصول عمرو دياب إلى مسرح أبو بكر سالم بالرياض

عمرو دياب
عمرو دياب

وصل المطرب الكبير عمرو دياب الي مسرح أبو بكر سالم استعداد لحفل ختام فعاليات موسم الرياض.

وأشعل المطرب محمد حماقي حفل ختام فعاليات موسم الرياض، وقدم عدد من الاغاني التي يحبها الجمهور منها حلوة وبتحلي، عارفة احلى حاجه فيكي، مابلاش تغيب عنا تاني، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ويشارك حماقي الحفل المطرب عمرو دياب ورفع الحفل شعار كامل العدد “SOLD OUT”،  فى أغلب الفئات.

ووضعت الجههة المنظمة عدة شروط لحضور الحفل، وهي:

- التذاكر غير قابلة للإلغاء والاسترجاع أو التبديل.

- العمر المسموح به للحضور في الحفل من هم أكبر من 12 عامًا.

الاقتصار على دخول الملقحين بجرعتين من لقاحات كورونا وفقًا للتطبيق المحلي للتلقيح.

- يجب على حامل التذكرة الوصول مبكرًا إلى موقع الحفل.

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- حامل التذكرة مسئول عن التحقق من تاريخ الفعالية ووقتها ومكانها والعمر المسموح به لحضورها.

- يحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين، وفي هذه الحالة لن يجوز لحامل التذكرة أن يطالب باسترداد سعر التذكرة، أو طلب تعويض.

- يتم تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية.

- جميع الأسعار تشمل قيمة الضريبة المضافة.

- يسمح بالتصوير الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة.

- الإقرار والالتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام.

وقد تراوحت أسعار التذاكر بين 12 ألف جنيه  مصري، وهى قيمة أعلى فئة، و350 جنيها، وهى الفئة الأقل، وهناك أسعار لفئات أخرى.

محمد حماقي مسرح أبو بكر سالم أبو بكر سالم المطرب عمرو دياب المطرب محمد حماقى

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