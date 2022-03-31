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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

نظر تجديد حبس 3 متهمين بحرق طالب دمياط حتى الموت 10 أبريل

مصطفي سراج المجنى
مصطفي سراج المجنى عليه

قرر قاضي المعارضين بدمياط، نظر تجديد حبس 3 متهمين في قضية مصطفى سراج 10 أبريل، والمتهمين بقتل الطالب الجامعى حرقا بالبنزين.

 

كان قد قررت النيابه العامه بدمياط تجديد حبس الثلاث متهمين، بقتل مصطفى سراج الطالب الجامعى بدمياط الجديدة بعد إشعال النيران به.

كان قد شهدت مدينة دمياط الجديدة حادثا بشعا فجر الجمعة الماضي، عندما أقدم مراهق على سكب البنزين على طالب بكلية التجارة بجامعة دمياط يدعى مصطفى سراج، وأشعل النار به، ما تسبب في حدوث حروق من الدرجة الأولى وصلت نسبتها إلى 95%، أسفرت عن وفاته

وأكد مصدر امنى ، أنّه لأول مرة سيتم مواجهة المتهمين الثلاثة ببعضهم البعض، حيث جرى القبض على كل متهم على حدة، وعرض كل منهم على النيابة العامة على حدة، مضيفا أنّ المتهم الأول وهو «أدهم م»، 17 عاما، المتهم الرئيسي في القضية، و«معتز ش»، 17 عاما، المتهم الثاني في القضية، حيث توجه مع المتهم الأول لشراء بنزين وتعبئته في زجاجة بلاستيكية، وظل ينتظر المتهم الأول على سلم العمارة السكنية التي شهدت الواقعة، بينما المتهم الثالث «محمود ش»، 22 عاما، ظل يراقب الأوضاع أمام العمارة السكنية ولم يدخل باب العمارة.

 

 

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