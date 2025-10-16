تموين البحيرة: ضبط محطة وقود بالمحمودية لتصرفها في 50 ألف لتر سولار

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات الغاز، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتصدي بكل حزم لأي تلاعب أو اتجار غير مشروع في المواد البترولية.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد هدية، بشن حملة تموينية مكثفة بمركز المحمودية، أسفرت عن:

ضبط محطة وقود بدون ترخيص لتجميعها 50500 لتر سولار، وتصرفها في 50 ألف لتر منها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتواصل محافظة البحيرة تنفيذ حملاتها التموينية اليومية بكافة المراكز والمدن، لمواجهة أي محاولات للاتجار غير المشروع في السلع والمواد البترولية، وحماية حقوق المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.