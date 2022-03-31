ميرهان حسين تخطف انظار متابعيها في أحدث إطلالة

حرصت الفنانة ميرهان حسين، علي مشاركة جمهورها صور جديدة فى أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



وتألقت ميرهان حسين بإطلالتها الانيقة حيث ظهرت وهى ترتدى جاكيت جلد باللون الأسود، وبتسريحة شعر مميزة، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، وعلقت قائلة: "إذا آمنت أنك تستطيع فقد قطعت نصف الطريق".

وتعيش مريهان حسين، حالة نجاح كبيرة بالتزامن مع عرض مسلسلها الجديد "نقل عام"، مع الفنان الكبير محمود حميدة، الذى يعرض حاليا على قناة ON.

مسلسل "نقل عام" بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، مريهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب.