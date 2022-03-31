تونس تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي وقيس سعيد

أعلنت الرئاسة التونسية، عن تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مكالمة هاتفية من نظيره التونسي قيس سعيد، تم خلالها تبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

كما تم التطرق، وفق ما قالته الرئاسة التونسية في بيان لها، إلى العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط تونس بمصر وسبل تطويرها ومزيد الارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

كما تم التأكيد على ما يجمع البلدين من إرادة قوية وعزم راسخ على مزيد تعزيز أواصر التعاون المثمر والتضامن التاريخي من أجل بناء مستقبل أفضل للشعبين الشقيقين.

ومن ناحية أخرى، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن إي لجوء للعنف سيواجه بالقانون، وفي إطار احترام القانون، وبالقوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة المدنية لأن الدولة لن تكون أبدا لعبة بين أيادي هؤلاء الذين حاولوا الإنقلاب عليها.