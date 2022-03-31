أسامة أبو المجد : جميع أسعار السلع زادت ومن بينها السيارات..فيديو

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن كل أسعار السلع زادت، ومن بينها السيارات، مؤكدا أن جهاز حماية المستهلك يحافظ على جميع الحقوق، سواء للتاجر أو المستهلك.

وأضاف أبو المجد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الأعلامي “خالد ميري”، انه لو أن الوكيل رفع السعر على الحاجزين، فالعميل له الحق في عدم الاستلام.

وتابع رئيس رابطة تجار السيارات أنه سيتم عقد اجتماعات طارئة بين الوكيل والموزعين لتحديد هوامش الأرباح بعد صدور القرار، و إما أن يزيد الوكيل قيمة الأوفر برايس على السعر لدي الموزع لمراعاة التاجر، أو أن يقتسم الموزع قيمة الأوفر برايس مع التاجر بهدف تقليل خسارته.

وأشار أبو المجد إلى أن أغلب الشركات قامت برفع الأسعار وهذا ليس عدلا وأسعار امبارح غير النهاردة ".

