الغرف السياحية: الشعب المصري مشتاق للعمرة.. وأعداد التأشيرات قليلة.. فيديو

قال أحمد البكري، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه بعد حرمان سنتين من أداء العمرة والحج، تم فتح الباب للعمرات للمصريين، مؤكدا أن “المصريين بيحبوا يعملوا عمرة ولكن العدد قليل”.

وأضاف أحمد البكري، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن ما منحته وزارة السياحة قليل بمقدار 15 معتمرا من كل شركة والعدد ده فرض بأواخر أزمة كورونا على أمل زيادة تصاعدية".

وتابع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه للأسف ما تم منحه من عدد التأشيرات للمصريين يصل إلى 60 ألفا بمقدار 20 ألفا في شهر رجب و20 ألفا في شهر شعبان، و 20 ألفا في شهر رمضان.

وناشد أحمد البكري، الرئيس السيسي بأن يكون هناك زيادة في أعداد المصريين لأداء العمرة والحج لأن الشعب المصري مشتاق للعمرة.



