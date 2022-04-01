والدة مايان السيد عن تربية البنات: حسبي الله ونعم الوكيل.. فيديو

حلت الفنانة مايان السيد، ضيفة على الإعلامية "منى الشاذلي"، ببرنامج "معكم"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، وذلك بصحبة أسرتها.

ووجهت الإعلامية "منى الشاذلي"، سؤالا لوالدة "مايان السيد"، قائلة: "تربية الولاد أصعب ولا البنات يا أستاذة رضوى"، لترد، قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل".

وقالت مايان، أنها لديها 3 شقيقات أخريات، معقبة:" آخر أخت أصغر منى بـ 9 سنين ".



وأوضحت مايان، أن أختها مايدا، تصغرها بسنة واحده لذا الخناقات تحدث بينهما كثيرا، معقبة:" بنتخانق على أى حاجة اسمها غريب".

وتابعت مايان ، قائلة:" ماما بتشد فى شعرها من اللى بنعمله ".