مع بدء صرف السلع التموينية لأبريل..قطاع الجملة: الزيت بـ25 جنيها بس.. فيديو

قال خالد فكري ، رئيس القطاع التجاري للشركة المصرية لتجارة الجملة ، تعقيبا على بدء صرف السلع التموينية لشهر ابريل ، إن الوزارة توفر 27 صنفا من السلع الغذائية ، منوها أن مخزون السلع تكفي لمدة تتجاوز ال3 شهور.

وأضاف خالد فكري ، خلال لقائه لـ فضائية " اكسترا نيوز " ، أنه ليس هناك أي تغير في أسعار السلع ، مؤكدا: "أسعار السلع ثابته وبأي كمية المواطن محتاجها".

وتابع " فكري ": الأسعار عليها تخفيضات تصل لـ 30% ، وسعر زجاجة الزيت لفئة الـ 1 لتر 25 جنيها فقط.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن مقررات شهر أبريل اليوم الجمعة، كما يتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع واللحوم والدواجن لطرحها أولا بأول للمواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مقررات الدعم المقررة على بطاقات التموين من خلال 40 ألف منفذ تمويني تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية هي: البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لشركات الجملة.