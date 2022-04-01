تموين الشرقية: ضبط نصف طن مواد غذائية مجهوله المصدر فى حملات رقابية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مديرى مدريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وأكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية انه قامت إدارة تموين مركز الزقازيق بحمله تفتيشية ورقابية لضبط الأسواق بنطاق مركز ومدينة الزقازيق وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم ( 10506) جنح مركز الزقازيق ضد م س م صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية بناحيه النخاس وذلك لإستخدامه مواد غذائية مجهوله المصدر وتم التحفظ على عدد 35 جردل ورق عنب وزن الواحد 13ك بالمحلول بإجمالي نص طن ورق عنب غير صالح للإستهلاك الأدمي.

كما تم تحرير المحضر رقم ( 10507) جنح مركز الزقازيق ضد ت ص م عامل إنتاج بمصنع مخللات بناحيه عزبه لبيبه وذلك لعدم حمله شهاده صحيه وتحرير المحضر رقم ( 10508) جنح مركز الزقازيق ضد م ع ا عامل إنتاج بمصنع مخللات بناحيه عزبه لبيبه وذلك لعدم حمله شهاده صحيه.

كما تم تحرير المحضر رقم ( 10509) جنح مركز الزقازيق ضد ع ت ع عامل إنتاج بمصنع مخللات بناحيه عزبه لبيبه وذلك لعدم حمله شهاده صحيه وتحرير المحضر رقم ( 10510) جنح مركز الزقازيق ضد م ع م صاحب محل بقاله بناحيه كفر جمعه وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتحرير المحضر رقم ( 10511) جنح مركز الزقازيق ضد م م ع صاحبة محل أعلاف بناحيه كفر جمعه وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.