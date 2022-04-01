عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الشرقية: ضبط نصف طن مواد غذائية مجهوله المصدر فى حملات رقابية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مديرى مدريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

 

وأكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية انه قامت إدارة تموين مركز الزقازيق بحمله تفتيشية ورقابية لضبط الأسواق بنطاق مركز ومدينة الزقازيق وأسفرت الحملة عن تحرير  المحضر رقم ( 10506) جنح مركز الزقازيق ضد م س م صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية بناحيه النخاس وذلك لإستخدامه مواد غذائية مجهوله المصدر وتم التحفظ على عدد 35 جردل ورق عنب وزن الواحد 13ك بالمحلول بإجمالي نص طن ورق عنب غير صالح للإستهلاك الأدمي.

 

كما تم تحرير المحضر رقم ( 10507) جنح مركز الزقازيق ضد ت ص م عامل إنتاج بمصنع مخللات بناحيه عزبه لبيبه وذلك لعدم حمله شهاده صحيه وتحرير المحضر رقم ( 10508) جنح مركز الزقازيق ضد م ع ا عامل إنتاج بمصنع مخللات بناحيه عزبه لبيبه وذلك لعدم حمله شهاده صحيه.

 

الشرقية تعلن بدء التشغيل التجريبي للكوبري العلوي أعلى مزلقان العصلوجي

كما تم تحرير المحضر رقم ( 10509) جنح مركز الزقازيق ضد ع ت ع عامل إنتاج بمصنع مخللات بناحيه عزبه لبيبه وذلك لعدم حمله شهاده صحيه وتحرير المحضر رقم ( 10510) جنح مركز الزقازيق ضد م ع م صاحب محل بقاله بناحيه كفر جمعه وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.

 

وتحرير المحضر رقم ( 10511) جنح مركز الزقازيق ضد م م ع صاحبة محل أعلاف بناحيه كفر جمعه وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.

الشرقية تحرير محافظ الشرقية حملة تفتيشية حملات رقابية حملات مركز ومدينة الزقازيق مدينة الزقازيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدلا من إيران.. فيفا يحسم الجدل بشأن مشاركة مصر في كأس العالم

اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات إعادة مباراة مصر و السنغال

مفاجأة| مصر لديها فرصة.. من يلعب في كأس العالم حال استبعاد إيران ؟

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

"فودافون": مكالمات مجانية وإعفاء من رسوم الإنترنت لـ10 ملايين عميل تأثروا بالعطل

فيلم أكشن.. مطاردة بين مسجل خطر ومنتج فني بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي

منتخب مصر يتقدم في التصنيف العالمي لـ الفيفا

ترشيحاتنا

مواعيد جديدة في رمضان لـ 15 جهة حكومية وخاصة

تعليمات هامة أثناء فترة الامتحانات بـ جامعة عين شمس

ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي عند 7.5%

بقوة 1233 حصان.. Czinger 21C الخارقة تشارك في مهرجان جوود وود.. صور وفيديو

هنصوم في درجة حرارة كام؟.. مفاجأة عن طقس أول يوم رمضان

دعم ذوي الإعاقة.. التضامن تسلم أجهزة تكنولوجية لجمعية قرية الأمل بالإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع:مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين الذين يقاتلوا فى كافة الميادين

نادين فى حوارلـ صدى البلد : خضعت لـ كورس فى الرسم بسبب "مين قال".. ووافقت على العمل قبل قراءته .. وأتابع سويتس وبطلوع الروح في رمضان

فى عيد ميلاد جومانا مراد .. فقدت ابنتها وعشقها لمصر جعلها تتقن اللهجة

رمضان 2022 .. التفاصيل الكاملة لـ يوتيرن وقنوات عرضه

فيديو

الأرصاد تكشف درجات الحرارة أول أيام رمضان.. فيديو

وزير الدفاع:مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين الذين يقاتلوا فى كافة الميادين

مرتضى منصور يرد على العضوة صاحبة الشعر الأحمر.. فيديو جراف

هل يلعب منتخب مصر في كاس العالم؟.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ