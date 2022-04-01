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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رمضان في مصر حاجة تانية.. الفوانيس الإضاءات تزين شوارع المنيا| صور

أهالي المنيا يعلقون
أهالي المنيا يعلقون الزينه احتفالا بقدوم رمضان

حرص أهالي محافظة المنيا على تعليق الفوانيس بالشوارع وفي شرفات الشقق ومداخل العمارات السكنية، وكذلك الزينة احتفالا بقدوم بشهر رمضان الكريم واللمبات المضيئة بألوان مختلفة.

اعتاد الأهالي على تزيين الشوارع ومداخل العمارات والشرفات قبل قدوم الشهر الكريم كل عام وسط مشاركة من الإخوة الأقباط فرحا بقدوم الشهر الفضيل.

وشهدت الشوارع الرئيسية بمدينة المنيا كشوارع الحسينى وطه حسين وعدنان المالكي وابن خصيب والتجارة وكذلك الميادين العامه إقبالا كبيرا من الأهالي على تزينها واضائتها لاضفاء لمسه جماليه وراحه نفسيه.

فيعد شارع الحسينى بمدينة المنيا الشارع التجارى الأهم فهو يحوى معظم المحلات التجاريه على مستوى المحافظة وكذلك شارع طه حسين يعد أحد من أهم شوارع المحافظة، إلى جانب شارع الحسينى قبلة أهل القرى بمحافظة المنيا للتسوق والشراء ويكتظ بالمواطنين طوال ايام شهر رمضان المبارك.

وتعد الزينة الرمضانية فى محافظة المنيا طقسا يحرص عليه المواطنين ليكونوا فى استقبال الشهر الكريم، وهذا العام أصبحت زينة رمضان بجميع الألوان وغيرها من ألوان البهجة واضاءات مختلفه وجميله.

من جانبه وجه/ الأنبا مكاريوس الأسقف العام لمطرانيه الأقباط الأرثوذكس بالمنيا، القائمين على كنيسة الأمير تادرس الشطبي بميدان صيدناوي، على تجميل الميدان بفانوس وهلال شهر رمضان الكريم لمشاركة المسلمين فرحتهم باستقبال شهر رمضان الكريم

وقال الأهالي من المسلمين والأقباط على اعتيادهم سنويا تزيين الشارع بالفوانيس والزينة والإضاءة لاستقبال شهر رمضان الكريم .

وأكدوا جميعا على روح الحب والود بين الجميع مسلمين وأقباط والتجمع في كل المناسبات الدينية سواء إسلامية أو قبطية، أو مناسبات اجتماعية أو قومية، كاسرة واحدة ويدا واحدة.

 

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235995--شارع-الحسين-يتجمل-بزينة-رمضان-(5)
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226270--شارع-الحسين-يتجمل-بزينة-رمضان-(4)
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165185--شارع-الحسين-يتجمل-بزينة-رمضان-(3)
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215679--شارع-الحسين-يتجمل-بزينة-رمضان-(2)
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