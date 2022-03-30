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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يستقبل السفير البريطاني لدعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون

محافظ المنيا مع السفير
محافظ المنيا مع السفير الانجليزي

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جاريت بايلي سفير دولة إنجلترا بالقاهرة، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الثقافات والخبرات في شتى المجالات المختلف.

قال المحافظ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واجهت العديد من التحديات خلال الفترات السابقة ويأتي في مقدمتها جائحة كورونا، حيث اتخذت الدولة العديد من المبادرات والإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار الجائحة وتخفيف آثارها الصحية والاقتصادية على المواطن المصري.

كما حضر اللقاء الدكتور ماركو يوسف المدرس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة جامعة المنيا، الحاصل على جائزة "نيوتن مشرفة 2020" كأول باحث مصري من أبناء جامعة المنيا والصعيد يحصل على الجائزة، وذلك عن مشروعه حول "البيئة الميكروية للكبد - محرك لسرطان الخلايا الكبدية.

وأشار المحافظ، إلى أن صعيد مصر بشكل عام والمنيا بشكل خاص، حازت على اهتمام ودعم الدولة المصرية من خلال تحقيق التنمية الشاملة بعدد من القطاعات، بالإضافة إلى أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير قرى الريف المصري، بما يساهم بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد المحافظ على أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية، تعمل على إنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، والعمل على إعادة المنيا، إلى خريطة السياحة العالمية، حيث تحظى المنيا بمناطق سياحية تضم 4 عصور تاريخية ، معرباً عن سعادته بالزيارة التي تجسد قوة ومتانة العلاقات بين الطرفين في العديد من المجالات، مشيراً إلى أن هناك تعاونا كبيرا مع مصر في مجال التعليم من خلال الجامعات البريطانية، والمنح التي تقدمها الجامعات البريطانية للشباب المصري.

واستعرض "القاضي" مع السفير البريطاني أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها محافظة المنيا "عروس الصعيد "من حيث موقعها الجغرافي المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة والمناطق الصناعية ودورها في جذب الاستثمار، مضيفاً ان محافظة المنيا من المحافظات الواعدة زراعيا وصناعيا وسياحيا .

من جانبه، أعرب السفير البريطاني، عن بالغ سعادته عن زيارته لأرض محافظة المنيا، صاحبة التاريخ العظيم، مؤكدا أن انطباعاته عن المنيا إيجابية جدا، وتتمتع بطقس معتدل ومناطق أثرية جاذبة.

 

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