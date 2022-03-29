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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: حظر نقل أية كميات من القمح خارج حدود المحافظة

محافظ المنيا في اجتماع
محافظ المنيا في اجتماع المجلس التنفيذي

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على حظر نقل أية كميات من القمح خارج حدود المحافظة، ومصادرة السيارة والكميات المضبوطة، مع تكثيف المتابعة الميدانيةلأعمال توريد محصول القمح.

ووجه المحافظ الأجهزة الرقابية بالتموين والجهات الأمنية لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، معلنا استهداف توريد 450 ألف طن من محصول القمح هذا العام.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير المساعد للمحافظة، ممثل مديرية الأمن، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية.

ووجه المحافظ التهنئة لأهالي محافظة المنيا وكافة الأجهزة التنفيذية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، متمنيا أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وأضاف انه تم الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم، بالتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، من خلال إقامة معارض "أهلا رمضان" بنطاق المحافظة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية، لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، إلى جانب شوادر لبيع السلع واللحوم بأسعار مناسبة لضبط أسعار السوق ومنع الاستغلال من قبل التجار.

وأشار الى أنه يتم عرض منتجات رمضان بمختلف مراكز المحافظة، من خلال السلاسل التجارية والسوبر ماركت، ومن خلال مبادرة "كلنا واحد" وأمان، ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية، وعدد من الشوادر، وفروع مشروع جمعيتي، والسيارات التموينية المتنقلة المنتشرة، بكافة قرى ومراكز المحافظة.

وناقش المحافظ، مع الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، استعداد المديرية بالتنسيق مع مديرية الزراعة لتوريد محصول القمح بداية من شهر أبريل القادم.

واستعرض وكيل الوزارة جهود المديرية في متابعة توفير السلع الغذائية بمعارض "أهلا رمضان"، وتكثيف حملات المتابعة الميدانية لرصد محتكري السلع والمتلاعبين بقوائم الأسعار، بالإضافة لمتابعة مدى التزام المخابز البلدية والسياحية والفينو بالالتزام بسعر الرغيف المعلن عنه وفقا للقرارات الصادرة.

كما ناقش المحافظ، نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنطاق 192 قرية و757 تابع، بالإضافة لإدراج 102 قرية بمركزي سمالوط وبني مزار.

على صعيد أخر وافق المجلس التنفيذي على كتاب إدارة النقل والمواقف بالمحافظة، بشأن رغبة مالكي سيارات الفان 7 راكب والعاملة بمجال نقل الركاب باستبدال سيارتهم بسيارات ميكروباص 14 راكب تعمل بالغاز الطبيعي كما وافق على كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، بشأن اعتماد المخططات التفصيلية لمدينتي (مطاي – سمالوط).

ووجه المحافظ جميع الجهات بالتنسيق والمتابعة مع المركز الإقليمي لنقل الدم لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة للمشاركة في المبادرة الرئاسية، للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما من خلال إقامة ندوات لنشر ثقافة المشروع والتوعية بالأهداف المطلوبة من أعمال المبادرة.

من جانبه، استعرض نصر طايع وكيل وزارة المالية بالمنيا تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء للانتهاء من تطبيق منظومة المرتبات البيرول في الوقت المحدد لها وفق البيان التوضيحي للمنظومات الإلكترونية التي تم تطبيقها بالجهات الحكومية.

وتناول الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، جهوده مديرية الصحة في تطعيم الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات بالحملة القومية ضد شلل الأطفال، بالإضافة لاستعراض جهود المديرية في المتابعة المستمرة لمدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية بجميع المستشفيات، ومدى توافر التطعيمات الخاصة بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك لمنع انتشار العدوى حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وفى نهاية الاجتماع، استعرض المهندس هشام عباس، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2021 /2022، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات والهيئات.

المنيا القمح مجلس الوزراء وزارة الصحة الغاز الطبيعى سمالوط المجلس التنفيذى مبادرة كلنا واحد محصول القمح الإجراءات القانونية 250 الف فدان

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