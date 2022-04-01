نجوم الرياضة يهنئون الجمهور بقدوم شهر رمضان

حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة جمهورهم بحلول شهر رمضان الكريم، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.



كتب ابراهيم سعيد، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "‏‏‏رمضان كريم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير دعاء لأبي في رمضان اللهم أطعم أبي من خيرات جنتك كما اطعمنا من خيرات دنيتك".





وكتب حسام حسن لاعب منتخب مصر والأهلي السابق عبر تويتر: ‏"‏رمضان كريم".







وحرص محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي على التهنئة، وكتب: "‏‏‏رمضان كريم كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير أعاده الله عليكم وعلى أسركم الكريمة بالخير واليمن والبركات️".







وهنأ احمد شوبير جمهوره وكتب عبر تويتر قائلا: “‏‏دار الإفتاء المصرية تعلن غداً السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك.. كل عام وحضراتكم بخير”.



