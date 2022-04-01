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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المفتي: الندم على عدم العودة للذنب يجب أن يكون قرين التوبة

الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية إن الله أمر بالتوبة في كل زمان ومكان وكلما ارتكبنا ذنبا علينا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى.

وأضاف شوقي علام، خلال حواره مع برنامج “نظرة المذاع عبر قناة ”صدى البلد" تقديم الإعلامى حمدى رزق،  أن التوبة يجب أن تكون في كل زمان ومكان وليس لها وقت محدد.

وتابع مفتي الجمهورية، أن الشخص الذي كلما أحدث ذنبا تذكر الله، قلبه متيقظ وفيه إحساس بالمسؤولية ولا يجعل الذنب يتراكم على الآخر دون توبة وبذلك يتصف بصفة المتقين الذين وصفهم الله في كتابه العزيز بـ«والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم».

حالة المعصية 

وأردف شوقي علام، أن الإقلاع عن الذنب في حالة المعصية يعتبر من قوة الشخصية، لأن الشخص يرجع ويندم على ما فات من أجزاء المعصية ولا يتمادى، لكن الندم والعزم على عدم العودة للذنب يجب أن يكون قرين التوبة، مشيرا إلى أن باب التوبة فتوحا في كل زمان.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن شهر رمضان هو شهر المواساة والرزق والصبر، والرسول صلى الله عليه وسلم بشر المسلمين بحلول شهر رمضان في آخر يوم من شعبان، موضحا أن من أدى فريضة في شهر رمضان كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه.

الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية التوبة الله الذنب المعصية

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