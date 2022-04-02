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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة القاهرة: 12 رقما للطوارئ خلال شهر رمضان

عمليات
عمليات

أكد الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ ، وتم إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية تعمل على مدار ٢٤ ساعة  خلال شهر رمضان لتلقى أى شكاوى من المواطنين  .

وقال في تصريحات صحفية الي  توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال بالاستقبال والأقسام الحرجة ،ورصيد كافي من أكياس الدم من الفصائل المختلفة وتوفير بيان بها بغرفة طوارئ المديرية ضمن استعدادات المديرية لشهر رمضان المبارك.

وأضاف د. محمد شوقي مدير مديرية الشؤون الصحية أنه تم توفير النسبة المقررة من الأسرة بحالات الطوارئ وكذلك الرعاية المركزة و التأكد من عمل جميع الأجهزة والمعدات الطبية والغير طبية بكفاءة وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها .

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 كما استعدت غرفة الطوارئ بالمديرية والتي تعمل علي مدار ٢٤ ساعة يومياً لتلقي بلاغات المواطنين ومتابعة الحوادث وإخطار المسئولين بها فور حدوث أي طارئ علي تليفون رقم غرفة طوارئ العلاجي : 01101135652 –  01101135659 – 0223910573 غرفة طوارئ العلاجي بالوزارة : 137 غرفة طوارئ الوقائي بالمديرية : 0223918968 غرفة طوارئ الوقائي بالوزارة : 105 – 0227923608 – 0227921060 معهد السموم بجامعة القاهرة : 02236431299 – 0223640402 معهد السموم جامعة عين شمس : 0226840902 – 0224823314.

القاهرة رفع درجة الاستعداد شهر رمضان المستشفيات حالات الطوارئ بلاغات المواطنين

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