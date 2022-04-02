حبس شخص حاول تهريب ماريجوانا داخل حلوى بمطار بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة تهريب كمية من المواد المخدرة ماريجوانا دخل حلوى بمطار القاهرة قادما من جنوب إفريقيا.

وكلفت جهات التحقيق بارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جوهانسبرج على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم Ms 840 اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة فى راكب يدعى M H F أمريكى الجنسية من أصل مصرى قادم من جنوب افريقيا ، يسرع فى الخروج من باب اللجنة الجمركية بصالة الوصول.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية بضائع أو أشياء ممنوعة أو يستحق عليها سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علاء عمارة مأمور الفحص فأفاد بوجود كثافات متماثلة.

وقام أحمد عمر مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف هاني محمود وأحمد سعيد وتونى فكرى مأموري الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود عدة أكياس صغيره تحتوى على مادة الماريجوانا المخدرة بوزن 60 جرام تقريبا وعلبه بلاستيك صغيره بها حلوى بالماريجوانا و3 سجائر محشوة بالماريجوانا المخدرة ومطحنة خاصه بطحن مخدر الماريجوانا داخل حقائبه.

قرر صبحى ربيع مدير الإدارة الرابعة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 80 لسنة 2022 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

