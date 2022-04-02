زار طبيب سرطان 35 مرة ويستحم بدم الغزال.. لغز مرض بوتين الغامض

يبدو أن الرئيس اروسي فلاديمير بوتين، لديه هوس مزمن من فكرة المرض أو أنه مصابا بالفعل بمرض خطير، إذ يتردد باستمرار على الاطباء وكشفت وثائق جديدة تنشر لأول مرة تفاصيل زياراته المستمرة لطبيب أورام زاره 35 مرة.

ووفقا لصحيفة “ذا تلجراف” البريطانية، زار بوتين طبيب سرطان الغدة الدرقية 35 مرة في منتجعه الفاخر على البحر الأسود، وتناول الدواء الذي نصحه به وكان منشطات.

وكان الزعيم الروسي قد سافر بشكل متكرر إلى مقر إقامته المفضل في سوتشي ، ويدعى “يفغيني سيليفانوف” ومقره موسكو ، وهو متخصص في سرطان الغدة الدرقية وأمراض الشيخوخة لكبار السن لمدة 166 يومًا على مدار أربع سنوات.

ولتنفيذ علاج بديل، لجأ بوتين إلى الاستحمام في الدم المستخرج من قرون الغزلان المقطوعة، وفقًا لتقرير يكشف مرضه باعتباره السر الرئيسي للكرملين، وعادةً ما يتضمن علاج سرطان الغدة الدرقية تناول المنشطات ، والتي يمكن أن تثير أمراض القلق والهلوسة وحتى تجعل المريض يتخيل أشياء غير حقيقية.

وأعربت مصادر المخابرات الغربية بالفعل عن مخاوفها بشأن الحالة الذهنية لبوتين، ويمكن أن تسبب الستيرويدات أيضًا تورمًا. كان مظهر بوتين المنتفخ قد أدى في السابق إلى إشاعات بإجراء جراحة تجميلية.

الكرملين ينفي السرطان

ونفى الكرملين أن يكون بوتين (69 عاما) مصابا بالسرطان لكن “بروكيت” وهي منظمة إخبارية استقصائية روسية محظورة ، قالت إن لديها دليل على أنها كذبة، وكشفت أن بوتين، اختفى عن الأنظار لمدة شهر في سبتمبر الماضي ، ويتولى الآن معظم أعماله بينما لديه طاقم طبي يسافر معه.

وقالت إن بوتين خضع لعملية جراحية سرا الخريف الماضي. متابعة أن الرئيس كان يخضع لعملية معقدة تتعلق بنوع من أمراض الغدة الدرقية خلال هذه الفترة، وكشفت “برويكت" عن التفاصيل من خلال فحص وثائق المشتريات الحكومية ، والتي تُظهر الأطباء الذين أقاموا في أربعة فنادق مختلفة بالقرب من منزل بوتين بين عامي 2016 و 2020 ، عندما كان يزور المدينة رسميًا أو اختفى بشكل مثير للجدل عن الأنظار.

قال التقرير إنه خلال فترة ثمانية أيام في أغسطس 2017 ، كان هناك ستة مسعفين في سوتشي ، منهم السيد سيليفانوف وطبيب الأنف والأذن والحنجرة - وهو مصطلح يطلق على أخصائيي جراحة الرأس والرقبة الذين يمكن أن يشمل اختصاصهم الغدة الدرقية، والطبيب أليكسي شيجلوف.

حمامات دم الغزال

يدعي التقرير أن بوتين يستحم أيضًا في قرون الغزلان كعلاج بديل، قدم سيرجي شويجو ، وزير الدفاع الروسي الحالي ، بوتين إلى حمامات قرن الغزال في أوائل القرن الحادي والعشرين.

يؤخذ المستخلص من قرون الغزال الأحمر ، ويُزال بالمنشار في فصل الربيع ، عندما تمتلئ القرون بالدم الطازج.

تزعم العيادات التي تبيع حمامات قرن الغزال أن هذه الممارسة تمنح فوائد صحية مختلفة. هذه الفوائد ، وفقًا لعيادة في جبال ألتاي بسيبيريا ، تشمل قوة للرجال.

وقال التقرير: "يزعم أحد معارف الرئيس أنه قد تم تحذيره من عدم وجود دليل قاطع على فوائد حمامات قرن الغزال. لكن بوتين أحب ذلك ، ومنذ ذلك الحين أعاد زيارة ألتاي عدة مرات ".

صحة بوتين تحت حراسة مشددة

بعد تفشي جائحة كوفيد-19، يعقد بوتين ، الذي أجرى زيارة واحدة للمستشفى مرتديًا بدلة واقية كاملة ، معظم اجتماعاته عبر رابط الفيديو، وكان يسمح فقط لعدد قليل من الزوار برؤيته شخصيًا بعد أسبوعين من الحجر الصحي واختبار البراز.

أشهرها أنه استضاف إيمانويل ماكرون ، الرئيس الفرنسي ، من أحد طرفي طاولة طويلة للغاية، وتابعت “برويكت” : "كان من الواضح أن صحة القائد كانت الأولوية الأولى".