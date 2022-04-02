صبري فواز يظهر بشخصية محمد مرسي في مسلسل الاختيار ٣| شاهد

تداول رواد السوشيال ميديا، صورة للفنان صبري فواز وهو يشبه محمد مرسي.

وكان الفنان صبري فواز، قد اعلن مشاركته في مسلسل الاختيار ٣، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك” وكتب: “رمضان كريم علينا كلنا ..بإذن الله.. هانتقابل السنة دي على الشاشة في مسلسل ( الاختيار ٣) دعواتكم”.

صبري فواز

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل الاختيار٣ بوسترات جديدة من المسلسل تمهيداً لعرضه في شهر رمضان.

البوستر الاول لكريم عبد العزيز، والثاني للفنان أحمد عز، والثالث أحمد السقا.

أعلنت شبكة قنوات ON E الفضائية، مواعيد عرض مسلسل الاختيار3، خلال الموسم الدرامي لشهر رمضان المبارك.

ونشرت قناة ON E الفضائية، برومو مسلسل الاختيار 3 عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك ، معلنة عن عرض المسلسل يوميًا في تمام الساعة 9:50 مساءً طوال شهر رمضان المبارك.