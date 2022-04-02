المتحدة: ترجمة مسلسل الاختيار 3 إلى لغتين غير العربية

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الإعلامية، إن موسم رمضان هذا العام يحتوي على مجموعة عظيمة من الأعمال تصل إلى 14 عملا، لافتا إلي أنه تم ترجمة مسلسل الاختيار 3 إلى لغتين غير العربية.

وأضاف حسام صالح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن تلك الأعمال مشارك فيها عدد من الفنانين الكبار على رأسهم أحمد السقا، وأحمد عز، وكريم عبد العزيز، وأمير كرارة، وخالد النبوي وآسر ياسين ودينا الشربينى محمد رمضان.

وتابع الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن موضوع النجم الواحد مبقاش موجود، والعمل أصبح يعتمد على عدد من النجوم".

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع كلا من الفنان أحمد عز وأحمد السقا وكريم عبد العزيز من كواليس مسلسل الاختيار3 بعد طرح برومو العمل.