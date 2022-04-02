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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لقطة نادرة.. مصور يلتقط صورة من الأرض لرواد فضاء في السماء

الفضاء
الفضاء

من خلال تليسكوب أرضي، تمكن مصور ألماني من التقاط صورة نادرة بالصدفة لرواد فضاء يسبحون في السماء الخارجية والتي تعد واحدة من أكثر الصور إثارة للذهول والإعجاب.

 

التقط المصور الفلكي «سيباستيان فولتمر» صورة فريدة من نوعها من مكانه على الأرض لاثنين من رواد الفضاء يسيرون في محطة الفضاء الدولية(ISS) خارج كوكب الأرض.

 

كان «رجا شاري» رائد فضاء في وكالة ناسا و«ماتياس مورير» من الوكالة الأوروبية للفضاء (ESA) قد قضيا ما يقرب من 7 ساعات خارج محطة الفضاء الدولية، لاستكمال مهام الصيانة المختلفة في 23 مارس.

 

وقد تمكن فولتمر من التقاط صورة أثناء لا تصدق وجوده على الأرض في سانكت ويندل في ألمانيا باستخدام تليسكوب متطور لسير الرائدين في الفضاء.

 

قال فولتمر لموقع SpaceWeather.com : "أشعر وكأنني التقطت للتو صورة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر.. إنها على الأرجح أول صورة أرضية تظهر اثنين من رواد الفضاء على محطة الفضاء الدولية في نفس اللحظة".

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