أخبار السيارات| زيادة جديدة في أسعار جاك JS4 موديل 2022.. العملاق البافاري BMW يكشف عن Alpina B4

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها فى التالى:
زيادة جديدة في أسعار جاك JS4 موديل 2022 .. تفاصيل
شهدت النسخة جاك JS4 موديل 2022 ارتفاعًا جديدًا بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري للسيارات، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 10 الاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام.
العملاق البافاري BMW يكشف عن Alpina B4 موديل 2023 .. صور
تواصل شركة BMW من تعزيز تواجدها عبر نسختها الجديدة B4 Gran Coupe، والتي تحمل شعار شركة Alpina التابعة لها، حيث تتمتع السيارة بالعديد من التقنيات الداخلية، إلى جانب القدرات الفنية القياسية، بالإضافة إلى التصميم الخارجي الذي ينضم لفئة السيدان الرياضية.
سيارة دينزل واشنطن تباع في مزاد بأكثر من 400 ألف دولار.. صور
يعرف أي شخص مهتم بطرازات بورشة أن 911 حقبة 993 هي علامة مميزة في عالم السيارات، وامتدت على مدار أعوام التسعينيات، وتعتبر ذروة تطوير وأداء طراز 911، وهذا لأنه آخر جيل يعتمد على التبريد بالهواء، وفي السنوات الأخيرة زادت قيم جميع موديلات 993 بشكل كبير، وشكلت عاملاً كبيراً في قوة بعض نجوم هوليود، وتبلغ قيمة 911 توربو موديل 1997 نصف مليون دولار تقريبًا.
بقوة 345 حصانا.. ترقيات مميزة لـ بي إم دبليو MH1 350 من منهارت |صور
استطاعت شركة بي إم دبليو أن تقدم باقة من الإصدارات القوية مثل فئة السيدان، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، وفئة الكروس أوفر، وأيضا فئة الهاتشباك الشبابية ومنها النسخة MH1 350 صاحبة المظهر الأنيق.
تصل لـ 10 آلاف جنيه .. ارتفاع في أسعار جاك j7 موديل 2022
ارتفعت مجددًا أسعار السيارة جاك j7 موديل 2022 داخل السوق المصري، والتي تقدم محليًا عبر فئتين من التجهيزات وهم DELUXE و ULTIMATE مع اطلالة خارجية تنتمي إلى فئة السيدان الشهيرة، بينما قدرت الزيادة الأخيرة بقيمة بلغت 10 الاف جنيه.