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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تصل لـ 10 آلاف جنيه .. ارتفاع في أسعار جاك j7 موديل 2022

تصل لـ 10 الاف جنيه
تصل لـ 10 الاف جنيه .. ارتفاع في اسعار جاك j7 موديل 2022

ارتفعت مجددًا اسعار السيارة جاك j7 موديل 2022 داخل السوق المصري، والتي تقدم محليًا عبر فئتين من التجهيزات وهم DELUXE و ULTIMATE مع اطلالة خارجية تنتمي إلى فئة السيدان الشهيرة، بينما قدرت الزيادة الاخيرة بقيمة بلغت 10 الاف جنيه.

 جاك j7 موديل 2022

تأتي السيارة جاك j7 موديل 2022 بجنوط رياضية 17 بوصة، مع حساسات ركن خلفية وكاميرا لسهولة الاصطفاف، بالاضافة إلى مستشعرات ركن امامية للفئة عالية التجهيز، مع فتحة سقف كهربائية و بانوراما، ونظام صوتي وترفيهي يصل لـ 8 مكبرات صوتية، ومصابيح ترحيب.

 جاك j7 موديل 2022

وتتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 10.4 بوصة، تعد التطبيقات الحديثة مثل بال كار بلاي واندرويد اوتو، مع مقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء أوتوماتيكي، ومثبت سرعة، وخاصية المفتاح الذكي لتفعيل وايقاف السيارة.

 جاك j7 موديل 2022

ودعمت السيارة جاك j7 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي الاداء CVT يعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات.

 جاك j7 موديل 2022

أسعار السيارة جاك j7 موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة 

 

الفئة الأولى  DELUXEجاك j7 موديل 2022 بقيمة قدرها 347 ألف جنيه بدلًا من 337 ألف جنيه.

الفئة الثانية ULTIMATE جاك j7 موديل 2022 بقيمة قدرها 377 ألف جنيه بدلًا من 367 ألف جنيه.

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