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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تدليك ما قبل الولادة.. تعرفي على ارشادات النجاة حتى لا يؤذي طفلك

التدليك
التدليك

تختار العديد من النساء الحوامل تدليك الحمل لتخفيف آلام العضلات، إلى جانب ذلك ، فهو يساعد على الاسترخاء وتهدئة عقلك وجسمك قبل وصول الطفل.

 يختلف تدليك ما قبل الولادة عن التدليك العام من حيث نقاط الضغط التي تحفزها المدلكة، يتم تعديل جلسة العلاج بالتدليك العامة بالطرق التالية لجعلها أكثر أمانًا وراحة للحوامل:

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كيف يختلف تدليك ما قبل الولادة عن التدليك النموذجي؟

 

بالإضافة إلى الظهر ، يمكن تدليك البطن بلطف لزيادة رطوبة ومرونة جلد البطن لتقليل علامات التمدد، بحسب ما نشره موقع هيلثي .
لا يتم استخدام البطن ونقاط الضغط على طول الكاحل والقدم والعجز لأنها تسبب تقلصات أو تحفز المخاض.
تجنب الزيوت الأساسية مثل المريمية وإكليل الجبل والقرفة التي تعتبر غير مناسبة أثناء الحمل.
لا يتم تطبيق ضغط الأنسجة العميقة حتى لا يؤذي طفلك
يُمارس أسلوب التدليك السويدي باستخدام الوسائد ، والدعامات ، وغيرها من الملحقات الداعمة لتوفير الراحة لك. 

يستخدم ضربات طويلة للعضلات المشدودة ويركز على حركة المفاصل  .
يتم تخصيص تدليك الحمل الجيد وفقًا لتفضيلاتك ومتطلبات جسمك المحددة.

علامات التمدد السويد أثناء الحمل علاج الولادة ​​​​​​​health

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