لميس سلامة تستعرض أبرز المسلسلات والبرامج الدينية على شاشة " صدى البلد " في رمضان | فيديو

استعرضت الإعلامية " لميس سلامة " ، مقدمة برنامج " صباح البلد " ، خريطة برامج ومسلسلات رمضان 2022 ، والتي تنفرد بها قناة " صدى البلد " .



ومن بين أبرز المسلسلات التي تعرض على شاشة " صدى البلد " ، خلال الموسم الرمضاني 2022 ، مسلسل " بيت الشدة " ، ومسلسل "وجوه " ، ومسلسل " دنيا تانية ، وتنفرد بإذاعة برنامج ديني بعنوان " القرأن العظيم " لمفتي الديار المصرية " علي جمعة " .

وتنوعت برامج صدى البلد، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ومرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بين الفتاوى الدينية وفضائل الأعمال ومقتطفات من حياة النبي.

وجاءت قائمة برامج موقع صدى البلد، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي، على الآتي:

برنامج "فتاوى رمضان" وفيه يتم تقديم حلقات رمضانية طوال شهر رمضان يجيب فيها أعضاء الفتوى بمركز الأزهر العالمي، على أبرز الأسئلة التي تهم المسلم في صيامه.

برنامج "فضائل الأعمال" ويشارك فيه عدد من شيوخ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ليتحدثوا فيه عن أبرز فضائل الأعمال التي ينبغي على المسلم الإلتزام بها خلال شهر رمضان المبارك بل وفي كافة الشهور.

برنامج "رحمة على منهاج النبوة" مع الدكتور حمادة شعبان المشرف بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف.