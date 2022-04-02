مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3.. ترجمة الحلقات إلى لغتين

تصدر مسلسل الاختيار 3 تريند جوجل بعد الإعلان عن تفاصيل العمل والبرومو الخاص به قبل عرض الحلقة الأولى منه اليوم.

وأعلنت شبكة قنوات ON E الفضائية، مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3، خلال الموسم الدرامي لشهر رمضان المبارك.

مسلسل الاختيار 3 بلغتين

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الإعلامية، إن موسم رمضان هذا العام يحتوي على مجموعة عظيمة من الأعمال تصل إلى 14 عملا، لافتا إلي أنه تم ترجمة مسلسل الاختيار 3 إلى لغتين غير العربية.

وأضاف حسام صالح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن تلك الأعمال مشارك فيها عدد من الفنانين الكبار على رأسهم أحمد السقا، وأحمد عز، وكريم عبد العزيز، وأمير كرارة، وخالد النبوي وآسر ياسين ودينا الشربينى محمد رمضان.

وتابع الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن موضوع النجم الواحد مبقاش موجود، والعمل أصبح يعتمد على عدد من النجوم".

برومو مسلسل الاختيار 3

وكان طرحت الشركة المنتجة للمسلسل الاختيار 3 البرومو الخاص به وظهر الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء تولية منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة خلال أحداث ثورة الثلاثين من يونيو، كما ظهر خلال البرومو المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات الجماعة الارهابية.

كما ظهر فى برومو مسلسل الاختيار 3 كلا من البابا تواضروس وشيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب، ونوه البرومو أن العمل سيعرض كواليس اخطر 96 ساعة في تاريخ مصر" وكما نوه البرومو أن الغمل سيعرض حقائق تنشر لأول مرة.

وظهر في البرومو كل من الفنان أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وخالد الصاوي، وأحمد السقا، وأمير المصري، ومحمود البزاوي وعدد من نجوم المسلسل.

أبطال مسلسل الاختيار 3

“الاختيار 3”، بطولة كل من الفنان أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

الفنان هشام إسماعيل، كشف عن كواليس دوره في مسلسل "الاختيار 3"، موضحًا أنه يلعب دور قيادي في جماعة إرهابية، واصفًا الأمر بأن "ده حظي" لأنه ممثل ويجب أن يقدم أدوار الخير والشر.

قال إسماعيل خلال حواره إلى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، إنه يعمل ويذاكر الشخصية التي يلعبها سواء كانت معروفة أو غير معروفة من الجانب الإنساني، ويبحث عن طريقة التكلم وسبب التفكير وأحلامه وهذا تقمص مطلوب للشخصية التي يؤديها.