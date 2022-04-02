عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3.. ترجمة الحلقات إلى لغتين

مسلسل الاختيار 3
مسلسل الاختيار 3

تصدر مسلسل الاختيار 3 تريند جوجل بعد الإعلان عن تفاصيل العمل والبرومو الخاص به قبل عرض الحلقة الأولى منه اليوم. 

وأعلنت شبكة قنوات ON E الفضائية، مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3، خلال الموسم الدرامي لشهر رمضان المبارك.

مسلسل الاختيار 3 بلغتين 

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،  الإعلامية، إن موسم رمضان هذا العام يحتوي على مجموعة عظيمة من الأعمال تصل إلى 14 عملا، لافتا إلي أنه تم  ترجمة مسلسل الاختيار 3 إلى لغتين غير العربية.

وأضاف حسام صالح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن تلك الأعمال مشارك فيها عدد من الفنانين الكبار على رأسهم أحمد السقا، وأحمد عز، وكريم عبد العزيز، وأمير كرارة، وخالد النبوي وآسر ياسين ودينا الشربينى محمد رمضان.

وتابع الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن موضوع النجم الواحد مبقاش موجود، والعمل أصبح يعتمد على عدد من النجوم".

برومو مسلسل الاختيار 3 

وكان طرحت الشركة المنتجة للمسلسل الاختيار 3 البرومو الخاص به  وظهر الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء تولية منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة خلال أحداث ثورة الثلاثين من يونيو، كما ظهر خلال البرومو المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات الجماعة الارهابية.

كما ظهر فى برومو مسلسل الاختيار 3 كلا من البابا تواضروس وشيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب، ونوه البرومو أن العمل سيعرض كواليس اخطر 96 ساعة في تاريخ مصر" وكما نوه البرومو أن الغمل سيعرض حقائق تنشر لأول مرة.

وظهر في البرومو كل من الفنان أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وخالد الصاوي، وأحمد السقا، وأمير المصري، ومحمود البزاوي وعدد من نجوم المسلسل.

أبطال مسلسل الاختيار 3

“الاختيار 3”، بطولة كل من الفنان أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

الفنان هشام إسماعيل، كشف عن كواليس دوره في مسلسل "الاختيار 3"، موضحًا أنه يلعب دور قيادي في جماعة إرهابية، واصفًا الأمر بأن "ده حظي" لأنه ممثل ويجب أن يقدم أدوار الخير والشر.

قال إسماعيل خلال حواره إلى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، إنه يعمل ويذاكر الشخصية التي يلعبها سواء كانت معروفة أو غير معروفة من الجانب الإنساني، ويبحث عن طريقة التكلم وسبب التفكير وأحلامه وهذا تقمص مطلوب للشخصية التي يؤديها.

مسلسل الاختيار 3 أخبار مسلسل الاختيار 3 الفنان كريم عبد العزيز احمد السقا Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال علام: فيفا يستدعي رئيس الاتحاد السنغالي للتحقيق ونثق في إعادة المباراة

لعدم ثبوت الهلال.. الأحد أول أيام رمضان في إندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية : تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2022

5 دول تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان .. بث مباشر

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

حالة الطقس أول أيام رمضان.. شديد الحرارة والعظمى 36 بالقاهرة و41 بالصعيد

موعد أول أيام رمضان .. السبت أم الأحد | الإفتاء تحسم الجدل

موضوعات متعلقة

مسلسل عالم تانى.. سبب خروج رانيا يوسف من السباق الرمضانى

مسلسل بيت الشدة الحلقة الأولى.. أحمد وفيق يواجه سحر وفاء عامر

مسلسل وجوه الحلقة الأولى.. حنان مطاوع مصابة بمرض الذهان وتفتقد إبنتها

عبد الفتاح الجبالي: أقضي حاليا مرحلة استكشافية بمدينة الإنتاج الإعلامي

انتهاء تصوير فيلم فضل ونعمة لـ هند صبري وماجد الكدواني.. صور

ماجدة الرومى تحيي حفلا غنائيا فى السعودية.. غدا

صابر الرباعي عن العندليب: ستظل خالدا في ذاكرتنا إلى الأبد

ياسمين صبري: القبول من الله فلا تغير نفسك لأجل أحد

ترشيحاتنا

أول يوم رمضان.. الأرصاد:موجة شديدة الحرارة وفارق 15 درجة بين النهار والليل

الأرصاد: اليوم ذروة ارتفاعات درجات الحرارة.. والعظمى تسجل 36 | فيديو

ليفربول يستدرج واتفورد لانتزاع صدارة الدوري الإنجليزي.. اليوم

أول أيام رمضان 2022.. مبطلات الصيام ومكروهاته وكل ما يفسد الفريضة

20 صورة ترصد هدوء لجان امتحانات 4 ابتدائي الشهرية أول أيام رمضان

حكم كذبة أبريل.. المفتي السابق يحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأغرب.. كاهن يتسلق رأس فيل من أجل امتطائه|شاهد

لا يوجد جمهور.. مقطع فيديو يفضح رئيس صربيا خلال احتفال رسمي

أغرب تحدي.. امرأة تتناول 19 قطعة دجاج في دقيقة واحدة|فيديو

لقطة نادرة.. مصور يلتقط صورة من الأرض لرواد فضاء في السماء

فيديو

غادة عادل: سيدة أربعينية ترفض الزواج قادتنى إلى أحلام سعيدة.. فيديو

صاحب اتيليه يصور النساء خلسة داخل البروفة .. ما قصته

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة مع سيدة الغربية “فيديوجراف”

تفاصيل مرعبة.. أب يقتل ابنه الرضيع بحجة إخراج الجن ويذبح زوجته

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ