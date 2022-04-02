الاختيار 3 الحلقة 1.. ياسر جلال يجسّد شخصية الرئيس السيسي

بدأ اليوم إذاعة الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار3، على قناة ON، ومنصة WATCH IT.

وظهر الفنان ياسر جلال في بداية الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 3 وهو يقدم شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع قبل ثورة 30 يونيو، وحضوره اجتماع مع أبرز قيادات الدولة لاتخاذ “قرار مصيري البلد محتاجاه”، وجاءت الحلقة الأولى بعنوان “وزيرا للدفاع”.

للعام الثالث على التوالي يتشوق المشاهدون لمعرفة حقائق تاريخية عن فترات مؤثرة ومهمة في تاريخ مصر الحديث، وبطولات رجال القوات المسلحة والشرطة والتفاصيل التي لا يعرفها الجميع.

كل ذلك يوفره مسلسل “الاختيار” الذي كان محط أنظار الجميع خلال العامين الماضيين، وسيكون الجزء الثالث منه مثل سابقيه، ويحوي في طياته أحداثا وحقائق تعرض لأول مرة.

أبطال مسلسل الاختيار

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل “الاختيار 3” في رمضان 2022، على قنوات ON، إلى جانب طرحه على منصة WATCH IT.

ظهر في البرومو الدعائي لمحة من أحداث العمل ، الذي ستدور أحداثه حول لحظات ما قبل عزل محمد مرسي، وتآمر قيادات الجماعة الإرهابية على مصر، وعرض دور كل كوادر الدولة في مواجهة المخطط الذي كان سيضر بالبلاد، ويظهر خلاله عدد من الشخصيات المهمة، أبرزهم البابا تواضروس والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة خلال أحداث ثورة 30 يونيو.