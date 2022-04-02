إفطار في الجنة.. وفاة والد الممثل الشاب أحمد عبد العزيز

أعلن الممثل الشاب أحمد عبد العزيز، وفاة والده اللواء عبد العزيز أمين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد عبد العزيز: لله الأمر من قبل ومن بعد اختار أبي إفطار أول يوم رمضان في الجنة.

وأضاف أحمد عبد العزيز: صلاة الجنازة اليوم السبت 1 رمضان بعد صلاة الظهر بمسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس والدفنة بمقابر الأسرة بقرية الحواوشة مركز المنصورة والعزاء يوم الأحد 2 رمضان بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.. وما لنا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان قد شارك الفنان الشاب أحمد عبد العزيز في مسلسل أستاذ ورئيس قسم، من تأليف يوسف معاطي وإخراج وائل إحسان، وجسد أحمد عبد العزيز دور رئيس اتحاد الطلبة بالجامعة.

كما أن أحمد عبد العزيز شارك في مسلسل آخر للنجم عادل إمام وهو صاحب السعادة، تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.

ومن أعمال الفنان الشاب أحمد عبد العزيز أيضا مسلسل لعبة إبليس بطولة يوسف الشريف، وجسد خلاله دور شاب يدعى هانى ابن رجل أعمل يعيش في منافسة وصراع دائم مع يوسف الشريف.