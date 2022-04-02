بالأسماء .. الأوقاف تفتتح 53 مسجدا في الجمعة الأولى من رمضان

تستقبل وزارة الأوقاف الجمعة الأولى من شهر رمضان ، بافتتاح 53 مسجدًا، منها 49 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و 4 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه ( 919 ) مسجدًا ، منها ( 781 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و ( 138 ) مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي:



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:



مديرية أوقاف الجيزة



1. أبو هريرة – مدينة أوسيم

2. الرحمة – المنصورية - أوسيم



مديرية أوقاف المنوفية



3. الإيمان البرعي – الباجور

4. الإخلاص – جزي - منوف



مديرية أوقاف أسوان



5. الوزان – عنيبة

6. الغلالاب – المركز

7. المصطفى – حي شرق

8. أبو الخير – دراو

9. الصالحين – المنشية



مديرية أوقاف كفر الشيخ



10. الكبير – عزبة ناصر – سيدي سالم غرب



مديرية أوقاف دمياط



11. التوبة – قرية السعدية القبلية – مركز كفر سعد



مديرية أوقاف سوهاج



12. آل معتوق الحواويش البحرية - اخميم

13. المشهد برديس - البلينا

14. الرحمن الفيايضة الساحل القبلي - البلينا

15. آل صالح – كوم بدر – غرب طهطا

16. النور طريق نجع حامد ساقلتة

17. الصحابة – قرية نيده – مركز أخميم



مديرية أوقاف المنيا



18. علي بن أبي طالب – البندارية – ميت وشلح – بني مزار

19. شباب الإسلام – عزبة صادق – دروة - ملوي

20. الزغايبة – قرية الناصرية – بني مزار

21. الصفا – ملاطية – مغاغة



مديرية أوقاف الشرقية



22. نور الإسلام – الزنكلون - الزقازيق

23. السيد حنفي – الحسنية

24. الشبانية – كفر الحاج عمر - فاقوس



مديرية أوقاف البحيرة



25. عزبة فليفل – مركز ايتاي البارود

26. منية عطية – مركز دمنهور

27. السرحاني – الحاجر – كفر الدوار

28. عباد الرحمن – قرية السبعين – كفر الدوار

29. الزهيري البحرية – عزبة الزهيري – مركز المحمودية

30. السبكي – قرية سكران - الدلنجات

31. الخصمة القبلية – أبو المطامير

32. 3/5 أبيس – قرية كوم أشو - كفر الدوار



مديرية أوقاف بني سويف



33. نور الإسلام – عزبة أبو رصاص – قمن العروس الواسطى

34. الهدى – بهبشين - ناصر

35. الرحمة – عزبة عبد ربه دخيل – الفشن

36. ذا النون – دلاص – ناصر

37. الخريجين – عزبة الديب - سمسطا

38. السلام – سليم خضر شرق النيل – بندر بني سويف

39. نور الإسلام – عزبة أبو سيف صالح - الواسطى

40. علي حافظ – قلها - اهناسيا

41. عزبة فيصل – اهناسيا الخضراء – مركز بني سويف

42. الرحمن – عزبة إبراهيم سليمان – مازوة - سمسطا

43. الشيخ خضر – باها – مركز بني سويف

44. الشيخ خطاب – الشنطور - سمسطا



مديرية أوقاف قنا



45. الشرافنة – نجع الشرافنة - فرشوط

46. الزهراء – النغاميش – المناصرة – مركز نجع حمادي



مديرية أوقاف مطروح



47. عمر بن الخطاب – النجيلة



مديرية أوقاف الوادي الجديد



48. مالك الملك - الداخلة

49. الحسين - بلاط



ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الفيوم



1. العرب – بجوار نقطة الناصرية – مركز الفيوم

2. كامل محمود فيصل - اطسا



مديرية أوقاف الدقهلية

3. مسجد حكم – منشأة مبارك – منية النصر



مديرية أوقاف الوادي الجديد



4. باريس الغربي - باريس