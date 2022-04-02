بإطلالة محتشمة.. جوهرة تهنئ المصريين بشهر رمضان

شاركت الراقصة الروسية "جوهرة"، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت الروسية "جوهرة" وهى تحتفل بقدوم شهر رمضان بإطلالة محتشمة، وعلقت على الصورة قائلة: "رمضان كريم".



وتحرص الراقصة "جوهرة" على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



وكان آخر عمل شاركت فيه الراقصة جوهرة كليب مطربا المهرجانات، حسن شاكوش، وحماده مجدي، بعنوان "بسكوتاية مقرمشة"، والأغنية من كلمات وألحان، مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، وإخراج أحمد أشرف توتي.



كما شاركت في فيلم" الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح العام الماضي، وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية، وتدور قصته حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية" حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.



