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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

رمضان عادات وعبادات

باتشاي كريم.. تعرف على التكافل بالصين بين 130 مليون مسلم في رمضان

صدى البلد

يطلق على شهر رمضان المبارك اسم "باتشاي" في الصين، التي يتخطى عدد المسلمين فيها حاجز الـ130 مليون مسلم، يعيشون بتقاليد خاصة، تميزهم عن غيرهم من الشعوب المسلمة، على الرغم من تضييق الخناق عليهم من قبل الحكومة الشيوعية.

صيام 30 يومًا بالتمام والكمال

عدد أيام رمضان أو «باتشاي» كما هو معروف في الصين 30 يوما غير قابلة للنقصان، ويلتزم مسلمو الصين بصيام الـ30 يوما بالتمام والكمال، إذ تحدد الجمعية الصينية الإسلامية في بكين مطلع الشهر ونهايته بالحسابات الفلكية، لا باستطلاع الأهلة كما هو معمول به في الدول العربية والإسلامية.

النظافة في المقدمة

تبدأ الاستعدادات قبل دخول شهر رمضان بفترة، حيث تنطلق حملة تنظيف واسعة للمنازل بالكامل من الداخل والخارج، حتى الأسقف والجدران، يتم تزيينها باللوحات القرآنية والشعارات الدينية والرمضانية، وتتهيأ المساجد بالزينة والأنوار والأعلام الملونة، ويستبدل السجاد القديم بالجديد.

وينشط رجال الدين قبل شهر رمضان، وتبدأ حلقات دينية من الدروس اليومية الخاصة بالصيام وأحكامه، وأخلاق الصائمين ومعاملاتهم، وحث الناس على الطاعات واستغلال الشهر الكريم، كما ينشط رجال الأعمال ميسوري الحال وينفقون بسخاء على الفقراء وتزداد الجهود الخيرية، ويتسارع كل ذي قدرة على الصدقة والبذل والتكافل.

موائد الرحمن

كما هو الحال في كل دول العالم الإسلامي، تنظم الأقلية المسلمة في الصين موائد الإفطار الجماعي؛ لزيادة الأواصر والروابط فيما بينها، في دولة يشكل عدد سكانها ربع سكان العالم تقريبا، وتأتى المائدة الصينية الشهيرة بتصميم دائري متحرك، مليئة بأصناف الطعام الصيني دون إسراف وتبذير، ويأتي الإفطار على مرحلتين أيضا، وتكون البداية مع الشاي الأخضر أو الأحمر المحلى بالسكر، ويتناولون البطيخ، ثم يتوجهون إلى المساجد لأداء صلاة المغرب جماعة، ومن ثم يعودون لاستكمال وجبة الإفطار التي تخلو من الكوليسترول؛ لابتعاد الصينيين عن الدهون في طبخ الطعام.

يعتمد مسلمو الصين بشكل أساسي على الأرز الأبيض المسلوق عن طريق التبخير، كما يعتبر لحم الضأن المشوي من أبرز الأكلات المشهورة بين المسلمين في الصين على مائدة الإفطار  إضافة إلى البطيخ.

وتعتمد أصناف الحلويات الرمضانية على التمر وبعض الفواكه الاستوائية التي يندر وجودها في الأسواق العربية، مثل: الدوريان والنجمة والكيوانو والمانجوستين والرامبوتان، ومن أشهر الحلويات التي يتناولها المسلمون في الصين كعكة المعجنات المصنوعة من التمر والزبيب والمشمش المجفف والسكر والسمسم، وهناك أيضا عجينة السكر والعسل.

صيام الأطفال

الصيام في الصين واجب في بداية البلوغ بالنسبة للجنسين، وربما قبل ذلك، ولا يوجد عذر للممتنع عن الصيام، ويقابل بالنبذ من المجتمع.

ويشارك الصينيون غير المسلمين كثيرا المسلمين في عادات وتقاليد رمضان، خاصة في موائد الإفطار، ويزداد تقديم الأطعمة وتبادلها بين الصائمين وجيرانهم من غير المسلمين، وتتنوع تلك الأطباق من الحلويات والمأكولات البحرية.

مساجد ممتلئة

تكتظ المساجد في صلاة التراويح بالمصلين، وتكثر دروس التوعية الدينية بين الركعات، وتزداد الأعداد في المساجد في العشر الأواخر للاحتفال بليلة القدر، ويكثرون فيها الصلاة وقراءة القرآن الكريم.

ويعتبر مسجد «نيوجيه» الذي تعدى عمره الـ1000 عام من أقدم المساجد في العاصمة الصينية بكين، والذي يقف شاهدا عبر قرون على المد الإسلامي لتلك الدولة العظمى، وبقائه فيها حتى الآن، رغم كل الظروف.

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