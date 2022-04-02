رولا سعد تهنئ جمهورها بحلول شهر رمضان

وجهت الفنانة اللبنانية رولا سعد رسالة لجمهورها احتفالا بحلول شهر رمضان المبارك وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



ونشرت النجمة اللبنانية صورة لها وعلقت قائلًة: "رمضان كريم وينعاد عالجميع بالخير والصحة 🌙"



استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان، واعلنت أنه قد تحقَّقَ شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.



وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاءِ المصرية، أن السبت الموافق الثاني من شهر أبريل لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

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https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/p/Cb2xqT2qDvl/